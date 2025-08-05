【一条 星羅【水着】ヘアアレンジVer.】 2026年1月 発売予定 8月5日 予約受付開始 価格：8,360円 コトブキヤは、プラモデル「一条 星羅【水着】ヘアアレンジVer.」を2026年1月に発売する。価格は8,360円。8月5日に予約受付を開始した。 本製品は「一条 星羅【水着】」のヘアスタイルを「アレンジウィッグ ウルフレイヤーカット」に変更したもの。また「サ