「ドジャース−カージナルス」（５日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が、三回２死の第２打席、強烈なファウルを右翼ファウルエリアに打ち込んだ。打球は客席で避けようとした警備員の男性の右肩付近を直撃。その様子を確認した大谷は思わず声を上げるようにして、表情をしかめた。打球速度は１８３・４キロの弾丸ライナーだった。大谷はその後、タイムを取って男性の方向に視線を送る様子も。男性は大事には至ら