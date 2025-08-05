静岡市駿河区の公民館で男性が男に刃物で刺されて死亡した事件で、静岡県警静岡南署は５日、同区中島、無職澳塩孝之容疑者（５４）を殺人と建造物侵入の両容疑で逮捕した。発表によると、澳塩容疑者は２日午後７時半頃、同区中島の中島浜公民館に侵入し、自治会の会合に参加していた近くの石上義之さん（７８）を刃物で刺して殺害した疑い。死因は失血死だった。同署などによると、澳塩容疑者はサバイバルナイフのような刃物