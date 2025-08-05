タレント、マツコ・デラックスが、4日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。老いについて語った。オープニングで共演のSUPER EIGHT村上信五の髪を見つめると「あなた剛毛よね。うらやましい！ホントうらやましい！」とひと言。村上が「祖父祖母、みんな。たわしみたいな髪の毛しとった」と苦笑すると、「あたしヤバくなってきた。あたしロングじゃん？1束に束ねると、これくらいなの。揖保乃糸より細い