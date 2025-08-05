コメの高騰はなぜ起きたのか？政府が夕方に公表する検証結果が判明しました。農水省が繰り返してきた「コメは足りている」との主張を180度転換し、「コメは不足していた」と認めます。政府は今年6月から石破総理をトップとする関係閣僚会議を立ち上げ、コメ高騰の要因を分析してきました。そのなかで、▼インバウンド需要や日本人のコメの消費量の増加で政府の想定より需要が増えた一方、▼猛暑などの影響で想定よりコメが供給でき