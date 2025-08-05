淡路島国営明石海峡公園（兵庫県淡路市夢舞台）で３日夜に開催された「淡路市夏まつり」の花火大会で、打ち上げ花火が筒の中で爆発するトラブルが発生し、開始１０分で中止となった。けが人はいなかった。主催する淡路市によると、花火大会は午後７時３０分ごろに開始。約１０分後に尺玉が、打ち上げる筒の中で爆発し、筒の破片が周囲に飛び散って別の花火の筒に刺さるなどした。暴発する危険もあったことから、安全確保のため