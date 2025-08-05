Disney＋（ディズニープラス）ドラマ「カジノ」など、多数の映画やドラマに出演した俳優ソン・ヨンギュさんが4日、亡くなった。55歳。現在、韓国の地上波SBSドラマ「トライ」に出演するなど、名脇役として知られているが、ソウル郊外で駐車されていた車の中で、死亡したまま発見された。SBS側は同日「故人の切ない知らせに深い哀悼の意を表し、謹んで故人の冥福を祈ります。遺族にも心よりお見舞い申し上げます。撮影した分は、ド