【ニューヨーク＝小林泰裕】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは４日、イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）に、暫定的な報酬としてテスラ株９６００万株を付与すると明らかにした。４日のテスラ株価で計算すると、報酬額は約３００億ドル（約４・４兆円）に相当する。今後２年間、マスク氏がＣＥＯを続投する条件が課されている。テスラの株主総会は昨年６月、マスク氏への５６０億ドル（約８・２兆円）規模の報酬案を承認