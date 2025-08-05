1日に2度振られた永瀬廉似のイケメンに、お笑い芸人の屋敷裕政（ニューヨーク）がエールを贈った。【映像】1日に2度失恋した永瀬廉似のイケメンの様子常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違い