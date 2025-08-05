千鳥大悟（45）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。故郷の岡山を離れ、お笑いを始める際に父親からかけられた言葉を明かした。番組では「高学歴芸人SP」として、高学歴芸人が多数出演した。慶応大を卒業し、お笑いの道に進んだストレッチーズ高木貫太は「大学4年生の就職するかどうかのタイミングで、『俺、卒業したらお笑い芸人になるわ』って打ち明けたら、母親が『なんでそんな風に育っち