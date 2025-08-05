「日本ハム−西武」（５日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄剛志監督が試合前に報道陣に対応。前日、２７年シーズンから導入が決まったセ・リーグのＤＨ制度について言及した。第一声は「遅いですよね」と言いながらも、野球が変わるかどうかについて「どっちとも言えない。セ・リーグはセ・リーグの面白さがあるんで」と語った。新庄監督らしく柔軟な発想で、今後についても提言。「一回、変えてみて。で、あまりセ・