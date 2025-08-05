ＮＨＬ（ナショナルホッケーリーグ）のシアトル・クラーケンのマスコットキャラクター「Ｂｕｏｙ（ブイ）」がアラスカでのフライフィッシング中、グリズリーに襲われた。米メディアＫＯＭＯニュースが４日、報じた。クラーケンは、ブリストル湾先住民協会との毎年恒例の提携旅行でアンカレッジに滞在していた。１週間にわたるイベントには、アンカレッジ・ホッケー・アカデミー主催のホッケーキャンプも含まれていた。キャン