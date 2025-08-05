国会では参議院・予算委員会が開かれ、先月の参議院選挙で躍進した参政党の神谷代表が初めて質問に立っています。国会記者会館から中継です。参議院選挙で大幅に議席を増やし、あらたに会派を結成したことで参政党にも質問の機会が与えられるなど、参院選の結果の影響がここでも見られています。神谷代表は先ほどから、はじめて予算委員会の質問に立っていますが、▼日米関税交渉や、▼トランプ政権との関係、さらに、▼参院選でも