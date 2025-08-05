ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』が、きょう5日(23:00〜)に配信される。『愛のハイエナ season4』場面カット○「おばあちゃんの自覚がない」「自分の子どもみたい」番組では、元オセロの中島知子が、“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちのリアルをリポート。高齢化が進む日本で、30代という若さにして“孫がいる”というライフステージを経験する女性たちは一体どんな人生を歩んできたの