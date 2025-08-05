歌手の荻野目洋子が５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。８月５日の“ハンコの日”を迎え、ハンコへの思いをつづった。荻野目は「８月５日はハンコの日だそうです」と自身で調べた雑学を投稿。その上で「幼い頃、ハンコを押す大人に憧れを抱いてました。（←この気持ちわかる人いるかな？）」と幼少時からハンコへの憧れがあったことを明かした。“ハンコの日”は「ハン（８）とコ（５）」の語呂合わせから、印判総合商社のモテ