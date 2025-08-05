お笑いトリオ、パンサー向井慧（39）が5日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。第1子を出産した滝沢カレンを祝福した。滝沢は同番組の月曜パートナー。向井はオープニングで「月曜パートナーの滝沢カレンさんが昨日報告されてましたけども。第1子、無事誕生されたということで、おめでとうございます」と祝った。滝沢は自身のインスタグラムで出産を報告し、その報告