陸上競技の富士北麓ワールドトライアルが8月3日、富士北麓公園富士山の銘水スタジアムで行われた。男子100ｍ予選で桐生祥秀（29、日本生命）が9秒99（追い風1.5ｍ）をマーク、東京2025世界陸上参加標準記録の10秒00を突破した（決勝は棄権）。桐生は洛南高3年時の13年に10秒01（当時日本歴代2位）で走り、東洋大4年時の17年に日本人初の9秒台となる9秒98（現日本歴代3位）をマークした。今回の9秒99はサニブラウン・アブデル・ハキ