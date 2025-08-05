BTSのV（ヴィ）が、鼻血を出した動画を4日、自身のインスタグラムに公開した。写真や動画を20カット公開し、その中でJUNG KOOK（ジョンクク）の膝の上に座って撮った映像が注目された。Vは腕を組んで、鼻の左穴にティッシュを突っ込んで、無表情でJUNG KOOKの膝の上に座っていたが、ティッシュを抜くと血が付いていた。直後に、笑いながら映像は終わった。「めちゃくちゃな近況、退屈しているARMY（アーミー＝公式ファン名）に伝え