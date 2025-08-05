【WRC 世界ラリー選手権】第9戦 ラリー・フィンランド（7月31日〜8月3日）【映像】特大ジャンプで192km/h→衝撃でパーツが取れる（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）の第9戦が開催。戦いの舞台であるフィンランド生まれのドライバー、カッレ・ロバンペラが悲願の初優勝を飾った同大会で、豪快なジャンプの着地でパーツが取れる一幕があった。同スポットでは飛距離50メートル超のジャンプを見せるマシンもあり、注目を集めた。