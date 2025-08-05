お笑いタレントのヒロミが5日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。女子プロゴルファーの山下美夢有が全英女子オープンを初制覇したことを喜んだ。ヒロミは「本当にすごいですよ。全英勝つって、すごいことだと思いますし。日本勢が強くて。ほかにも準優勝も勝さん（2位タイの勝みなみ）とかいて。日本強いですね」と目を輝かせた。全英女子制覇は19年の渋野日向子以来、2人目。海外メジャーでの優勝は日本女子史