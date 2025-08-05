パソコンおよびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、スタンド型のスマートフォン（スマホ）用ドッキングステーション「DST-P060BPGY」を2025年8月上旬に発売する。USB-Cポート搭載のiPhone＆Androidスマホ対応スマートフォンを充電しながらテレビなど外部ディスプレイに映像を出力できる機能を備える。HDMI出力ポートは最大4K/60Hz対応で、スマホの映像を大画面で楽しめる。著作権保護技術「HDCP」にも対応し、