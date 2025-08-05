俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムを更新。沖縄県の久米島を訪れ、地元の「かき氷」を楽しんでいる様子を公開しました。白いノースリーブのトップスにベージュのメッシュセーターという爽やかな夏のスタイルで、青空の下、笑顔いっぱいに「かき氷」を堪能する姿が印象的です。 【写真を見る】【 瀬戸朝香 】 「めーーーーっちゃくちゃ美味しかった！」久米島の絶品「かき氷」堪能爽やか夏コーデも披露瀬戸さんは