Ｆ１レッドブルで７戦連続ポイントなしとチームワースト記録を更新中の角田裕毅（２５）に来季シートはあるのか。新代表ローラン・メキース氏が言及した。Ｆ１界は来シーズンに向けて、各チームのドライバーが決まりつつある中、レッドブルは４季連続王者のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が来季残留を正式表明。２番手シートも姉妹チーム、レーシングブルズのアイザック・ハジャール（フランス）が昇格することが確実