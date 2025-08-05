【KT model+×ぬーどるストッパーフィギュアーライザリン・シュタウトー】 8月4日 公開 フリューは、プライズフィギュア「KT model+×ぬーどるストッパーフィギュアーライザリン・シュタウトー」を8月4日に公開した。 本商品はゲーム「ライザのアトリエ」シリーズの主人公ライザことライザリン・シュタウトをぬーど