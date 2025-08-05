参院予算委の集中審議で答弁する石破首相。左奥は赤沢経済再生相＝5日午前石破茂首相は5日の参院予算委員会で、米国の関税措置が日米貿易協定に違反しているとの指摘に対し「整合性について重大な懸念は持っている。自動車関連産業の雇用を守り、農業者に与えるダメージを最小限にする」と述べた。不安解消に向け、合意内容の公表を検討する考えを表明。追加の経済対策を講じるための2025年度補正予算案の編成について、各党の議