ダンス＆ボーカルグループ「ＰＳＹＣＨＩＣＦＥＶＥＲ」の小波津志（２４）が５日、都内で行われた、１ｓｔフォトブック「こころのおと」発売記念会見に出席した。発売当日を迎え、小波津は「ようやく発売することができて嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びをあらわにした。一方で、反響について問われると「一つもございません」とまさかの回答。「今日１件も来てないかもしれないですね、ＬＩＮＥ。メンバーからも…。僕