LDHの7人組グループPSYCHIC FEVERの小波津志（24）が5日、都内で1stフォトブック「こころのおと」（講談社刊）の発売記念会見を行った。2022年にデビューし、アジアやアメリカ、ヨーロッパなどグローバルな活動を行っている。今回のフォトブックはデビュー後にグループで半年間拠点としたタイで撮影した1冊となった。発売を受けて「今年の3月に撮影させていただき、ようやく発売することができてうれしい気持ちでいっぱいです」と