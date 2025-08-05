戦場に取り残されたウクライナ軍兵士のアンドリーさん。死を覚悟したが、司令部からの支援と生き残ろうとする意志で、戦場からの戦場からの脱出に成功した/Syla Svodoby Battalion（ＣＮＮ）ウクライナ東部シベルシク近郊に駐留していたウクライナ兵アンドリーさんは、ロシア軍の激しい攻撃で塹壕（ざんごう）にいた仲間３人を失い、自身も脚に重傷を負った。万事休したと思われたが、司令部ではドローン映像を見ながら脱出作戦を