青森県でも未明に激しい雨に見舞われました。青森市では午前4時過ぎまでの1時間降水量で48ミリを観測しました。また、市の郊外にある青森空港周辺では8月としては史上最大となる39.5ミリを観測しました。県内の一部に出されていた大雨警報は解除されましたが、引き続き土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。