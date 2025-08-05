作業員4人がマンホールの中に転落した現場での救助活動＝2日、埼玉県行田市埼玉県行田市で下水管の点検中、男性作業員4人がマンホールに転落し死亡した事故で、市から点検業務を委託された三栄管理興業（さいたま市）は5日、地上から空気を送る「エアラインマスク」を用意していなかったのは「現場の判断だった」と明らかにした。同社は理由を「前回、同じ場所で作業をした際、硫化水素濃度などに問題がなく使用しなかったため今