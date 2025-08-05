所属事務所ADORとの所属契約問題で、活動停止中のNewJeans（ニュージーンズ）メンバーDANIELLE（ダニエル）の最新の写真が公開された。韓国の歌手SEAN（ション）が5日、自身のインスタグラムで「空は晴れて少し涼しい風まで吹き、ランニング日和。今日はDANIELLEにランニング・ワンポイントレッスンのためコーチと一緒。ランニング準備からランニング姿勢、呼吸そして仕上げストレッチまですぐに習得するDANIELLE」とのコメントと