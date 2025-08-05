千鳥大悟（45）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。“参考書”の存在を質問し、高学歴芸人から痛烈な言葉を浴びた。番組では「高学歴芸人SP」として、高学歴芸人が多数出演した。慶応大を卒業し、お笑いの道に進んだストレッチーズ高木貫太は自身が購入した参考書の領収書を提出した。大悟は「参考書って教科書に載ってないような事が載ってるの？」と質問。ナイチンゲールダンスの中野なか