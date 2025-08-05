ロックバンドRIZEのベーシストKenKen（39）が5日、X（旧ツイッター）を更新。音楽専門誌「ベース・マガジン」および出版元のリットーミュージックとの“絶縁”を宣言した。KenKenは「噂を聞いた人に、ちょいちょい確認されるんでここでも言っておきますが」と切り出し、「私はベースマガジン及びリットーミュージックさんとは、今後お仕事をしない事に致しましたので、もうベースマガジンに載ることはないと思います」と明言。具体