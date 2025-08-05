元ニッポン放送の松本秀夫（64）アナウンサーが5日、X（旧ツイッター）を更新。2日に71歳で亡くなった元ニッポン放送アナウンサー、栗村智（くりむら・さとる）さんをしのんだ。松本アナは「栗村先輩が亡くなりました」と書き出し、「ロッテ担当の前任として選手に紹介してくださったこと、競馬中継を教えくださったこと、今でも感謝しております」と振り返り、感謝をつづった。そして「メジャーへの情熱は人一倍。引退後は大好き