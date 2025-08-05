東京電力パワーグリッドによると、５日午前１１時２０分ごろから午後０時半ごろにかけて、横浜市青葉区と川崎市麻生区の一部地域で最大約２０２０軒が停電した。原因は同社設備のトラブルとしている。地域別の内訳は次の通り。【横浜市青葉区】▽鴨志田町▽鉄町▽すすき野２丁目▽たちばな台１丁目▽もみの木台【川崎市麻生区】▽虹ケ丘１丁目▽虹ケ丘２丁目▽虹ケ丘３丁目▽早野