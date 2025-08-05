日向坂46富田鈴花（24）が5日、都内で、ファースト写真集「鈴花サーキット」（光文社）発売記念会見を行った。グループ卒業を発表している富田が、両親の新婚旅行先でもあるオーストラリア・クイーンズランド州を旅する様子を撮影。「これまで飛行機に長くても2時間しか乗ったことなかったので、9時間空の上にいることが未知でドキドキでした。（両親も）ここを2人で歩いたのかなーとか、感じたりして、家族への気持ちもすごく大き