「日本の海洋画展」の昨年の様子（全日本海員福祉センター提供）「海」をテーマにした二つの絵画展が６日から１０日まで、横浜市西区の横浜市民ギャラリーで開かれる。著名な画家と元船員らの作品が並ぶ。入場無料。画家約４０人の作品を集めた「日本の海洋画展」と、元船員や元海運会社社員らの作品約３０点を紹介する「海に生きる者の絵画展」を同時に開催する。主催するのは、船員の福利厚生事業を手がける「全日本海員福