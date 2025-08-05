お笑いコンビ、Gパンパンダの星野光樹（33）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。養成所で出会ったライバルを明かした。番組では「高学歴芸人SP」として、高学歴芸人が多数出演した。早稲田大卒の星野は在学中に公認会計士の資格を取得したことを明かした。星野は「（ナインティナイン）岡村隆史さんになりたかった」と憧れを語った上で「両親と相談したときに『それは…』と渋い顔をされる。