【ちいかわ たぬきだもんくじ】 販売期間：8月18日11時～8月25日23時59分 価格：1回1,200円 グレイ・パーカー・サービスは、同社が運営するオンラインくじサービス「ちいかわマーケット ちいかわくじ」において販売する「ちいかわ たぬきだもんくじ」の詳細を公開した。販売期間は8月18日11時から8月25日23時59分まで。価格は1回1,200円。