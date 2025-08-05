アメリカントラッドの代表格・ブルックス ブラザーズが、PEANUTSとの夢のコラボレーションを実現！2025年8月8日（金）から19日（火）まで、スヌーピーの刺繍が選べるカスタマイズイベント「Make Your Own Vol.1」が開催されます。ユーモラスで愛らしいスヌーピーを、クラシックなボタンダウンシャツに♡刺繍は全4種類、店舗限定デザインもあり、ファンには見逃せない特別企画です