静岡缶詰協会が「赤い羽根共同募金」を通じて、子ども食堂に缶詰を贈りました。 【写真を見る】「ぜひお腹いっぱい食べて」子ども食堂に缶詰寄贈 赤い羽根共同募金通じ＝静岡缶詰協会 子ども食堂に缶詰を贈ったのは、県内の缶詰メーカーで構成する静岡缶詰協会です。 静岡缶詰協会は、学校給食のない夏休みの子どもたちの食生活を支援しようと、5年前から「赤い羽根共同募金」を通じてこども食堂に缶詰を寄付する活