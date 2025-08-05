トヨタ自動車は、静岡県裾野市の実証都市「ウーブン・シティ」を9月25日に開業すると発表しました。9月以降、トヨタの関係者を中心に約360人が入居する予定で、「未来の当たり前となるようなモビリティを生み出していく」としています。 トヨタ自動車が9月25日に開業すると発表した、静岡県裾野市の実証都市「ウーブン・シティ」では、東京ドーム15個分の広大な土地に、研究者などが実際に住み、生活の中で自動