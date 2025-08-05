ナラサキ産業 [東証Ｓ] が8月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結営業損益は600万円の赤字(前年同期は4億2200万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の1.8％→-0.0％に悪化した。 株探ニュース