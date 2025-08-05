日本信号 [東証Ｐ] が8月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終損益は4億円の赤字(前年同期は200万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.2％→-2.7％に悪化した。 株探ニュース