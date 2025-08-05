メ～テレ（名古屋テレビ） 外国人労働者の在留資格である「特定技能」に自動車運送業が追加されたことを受けて、東海3県で初めて、名鉄バスにインドネシア国籍の男性3人がバス運転手として入社しました。 名古屋の名鉄バス本社で、インドネシア国籍の29歳から41歳の男性3人の入社式が行われました。 運送業界では人材不足が問題となっていて、去年「特定技能」に「自動車運送業」が追加されてから、外国人運転手の受