レンゴー [東証Ｐ] が8月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比20.9％減の104億円に減ったが、4-9月期(上期)計画の200億円に対する進捗率は52.4％となり、5年平均の54.6％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.0％→4.2％に悪化した。 株探ニュース