テクニカルポイントドル円147円台後半から148円にかけてがポイント 149.99ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 149.51200日移動平均 149.49エンベロープ1%上限（10日間） 148.39一目均衡表・転換線 148.0110日移動平均 147.7421日移動平均 147.14現値 146.80一目均衡表・基準線 146.53エンベロープ1%下限（10日間） 145.69100日移動平均 145.50ボリンジャーバン