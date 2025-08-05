米株価指数先物時間外取引しっかり 東京時間12:59現在 ダウ平均先物SEP 25月限44369.00（+66.00+0.15%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6367.50（+11.50+0.18%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限23350.50（+54.00+0.23%） 昨日の米国市場でダウ平均は500ドルを超える大きな上昇。時間外でもプラス圏推移と堅調地合いを維持。米国の早期利下げ期待などが支え。