【第19話】 8月5日公開 価格：80ポイント 【拡大画像へ】 新潮社は8月5日、マンガ「もうやめて回復しないで賢者様！」の第19話「黒幕」をくらげバンチに公開した。読むには80ポイントが必要。 本作は「Sレア装備の似合う彼女」などを手掛けた近江のこ氏の最新作。主人公のシルミルクは、英雄になることを夢見る冒険者。回復のエキスパートだという大賢者ユーリ