宇都宮ブレックスは8月5日、青木ブレイクとの2025－26シーズン選手契約が決定したことを発表した。 11月に32歳の誕生日を迎える青木は、202センチ100キロのパワーフォワード。2017年2月に栃木ブレックス（現宇都宮）でプロキャリアを始めた。2017－18シーズンは富山グラウジーズへ期限付き移籍。栃木では試合出場がなく、その後はライジングゼファー福岡、東京八王子ビ&#1